تنظيم الدولة يتوعد القوات الأميركية: "الحسكة ومنبج أول الغيث"

رام الله - دنيا الوطنتوعد تنظيم الدولة، القوات الأمريكية الموجودة في سوريا، بمزيد من الهجمات، وذلك بعد الهجومين على قوات التحالف الدولي وحلفائه بريف الحسكة وفي منبج.ووفق ما نقلت وكالة (فرانس برس)، عن حسابات تابعة لتنظيم الدولة، على تطبيق (تيلغرام) تهديداته بأن الهجومين في الحسكة ومنبج هما "أول الغيث".يذكر، أن التنظيم، قد أعلن في وقت سابق، مسؤوليته عن استهداف رتل تابع للقوات الأمريكية بسيارة مفخخة في منطقة الشدادي جنوبي مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا، كان يرافقه عناصر (قوات سوريا الديمقراطية) المدعومة أمريكيًا.وأسفر تفجير في مدينة منبج في ريف حلب بشمال سوريا يوم 16 كانون الثاني/ يناير الجاري، عن مقتل عدد من مقاتلي (قوات سوريا الديمقراطية) و4 من العسكريين والمدنيين المتعاقدين مع الجيش الأمريكي، وتبنى تنظيم الدولة، هذا الهجوم أيضاً.