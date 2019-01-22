الصين تُعاقب مسؤولين فشلوا بتحسين جودة الهواء

رام الله - دنيا الوطنأكد مسؤول بوزارة البيئة الصينية، أن سلطات بلاده، تحضر لعقاب المسؤولين في المناطق التي تعجز عن تحقيق أهدافها، فيما يتعلق بتحسين جودة الهواء هذا الشتاء.وأضاف مدير إدارة البيئة الهوائية بوزارة البيئة، ليو بينغ جيانغ، في إفادة صحفية معتادة "لا سبيل أمام المسؤولين المحليين لتفادي العقاب باللجوء إلى أعذار مثل أحوال الطقس"، متابعاً: " لن تقبل أعذارٌ مثل عدم ملائمة الطقس أو الظروف الاقتصادية السيئة"، وفق ما نقلت عنه وكالة (شينخوا).يشار إلى أن 16 مدينة في شمال الصين، شهدت زيادة في تركيزات التلوث، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2018، وكان أسوأها في منطقة هينان، حيث ألقى المسؤولون هناك باللوم على "الأحوال الجوية غير المواتية".