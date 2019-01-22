وفاة شاب وإصابة خمسة آخرين إثر انقلاب مركبة شرق بيت لحم





ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن خمسة مواطنين أصيبوا بجروح متفاوتة، خلال الحادث.



وأفاد مصدر طبي في الهلال الأحمر الفلسطيني فرع بيت لحم، بأنهم تلقوا بلاغا بوقوع حادث سير في طريق واد النار وعلى الفور تحركوا التي المكان وقدّموا الإسعافات الأولية، حيث فارق الشاب سياعرة الحياة في الموقع.





ونُقل المصابون الخمسة إلى مستشفى اليمامة في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، لتلقي العلاج، وصفت إصاباتهم بالمتوسطة.











رام الله - دنيا الوطنتوفي صباح اليوم الثلاثاء، الشاب أشرف عارف سياعرة (24 عاما) من بلدة خاراس شمال الخليل، جراء انقلاب مركبة في طريق واد النار شمال شرق بيت لحم .