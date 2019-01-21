دولي

أزمة دبلوماسية بين فرنسا وإيطاليا

أزمة دبلوماسية بين فرنسا وإيطاليا
رام الله - دنيا الوطن
استدعت وزارة الخارجية الفرنسية، الإثنين، سفيرة إيطاليا، بعد تصريحات أدلى بها نائب رئيس الوزراء الإيطالي، لويجي دي مايو، اتهم باريس بجعل أفريقيا أكثر فقرا وطالب خلالها الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على فرنسا.

ووفق وكالة (رويترز)، فقد قال مصدر دبلوماسي فرنسي "بعد أحدثت التصريحات الصادرة عن السلطات الإيطالية، جرى استدعاء السفيرة، هذه ليست أول مرة تدلي فيها السلطات الإيطالية بتصريحات غير مقبولة وعدوانية".

وأضاف المصدر أن كبير موظفي مكتب وزيرة الشؤون الأوروبية ناتالي لوازو استدعى السفيرة تيريزا كاستالدو بعد ظهر الإثنين.

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