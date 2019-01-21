شكري: حل الدولتين الركيزة الأساسية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة

رام الله - دنيا الوطنناقش وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، مستجدات الأوضاع في المنطقة، وعلى رأسها الأزمة السورية، والقضية الفلسطينية، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.وقال المتحدث باسم الخارجية المصري أحمد حافظ في بيان صحفي: إن الوزيرين تباحثا حول مستجدات الأوضاع في المنطقة، وفي مقدمتها الأزمة السورية، وسبل الدفع بالحل السياسي لكسر الجمود الحالي للأزمة بما يضمن الحفاظ على وحدة وسيادة الدولة السورية.وأضاف البيان "الاتصال تناول أيضا آخر تطورات القضية الفلسطينية، حيث أكد الوزيران على مواصلة دعم المساعي الرامية إلى تحقيق السلام الشامل والعادل القائم على حل دولتين، وذلك باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بأكملها".وقال حافظ "شكري ولافروف تناولا مسار العلاقات الثنائية وأهمية مواصلة الدفع قدما بالتعاون القائم بين البلدين في كافة الأصعدة خلال المرحلة المقبلة".