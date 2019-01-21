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أوامر ملكية باجراء تغييرات على مناصب عليا في السعودية

أوامر ملكية باجراء تغييرات على مناصب عليا في السعودية
الملك سلمان بن عبد العزيز
رام الله - دنيا الوطن
أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا اليوم الاثنين بإعفاء رئيس الهيئة العامة للطيران المدني من منصبه.

وحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، نص الأمر الملكي على إعفاء "عبد الحكيم بن محمد بن سليمان التميمي، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني من منصبه"، وإبلاغ الأمر للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

وفي وقت سابق، أعلن العاهل السعودي جملة من التعديلات الوزارية على المستويات السياسية والأمنية، كان أبرزها على الصعيد الأمني، تعيين مدير جديد للأمن العام.

حيث تم تعيين الفريق أول خالد بن قرار الحربي مديرا للأمن العام. وتم إعفاء محمد بن صالح الغفيلي مستشار الأمن الوطني من منصبه وتعيين مساعد بن محمد العيبان بدلا منه.

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