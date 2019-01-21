لا منخفضات جوية هذا الأسبوع

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 16-7 15-9 18-7 بيت لحم 16-7 15-9 18-7 رام الله والبيرة 15-6 14-8 17-6 طولكرم 19-8 19-10 22-9 نابلس 18-8 17-10 20-8 قلقيلية 19-8 19-10 22-9 جنين 19-7 18-7 21-7 سلفيت 16-7 15-9 18-7 طوباس 19-7 18-7 21-7 روابي 18-8 17-10 20-8 الخليل 16-6 14-8 17-6 غزه 18-9 18-11 21-10 أريحا 22-11 12-11 23-10 خانيونس 18-9 18-11 21-10 الأغوار الشمالية 20-9 19-9 22-8 رفح 19-8 19-10 22-9

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو يوم الثلاثاء، صافياً بوجه عام ولطيفاً خلال النهار بارداً خلال الليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.وليلة الثلاثاء، تكون الأجواء صافية بوجه عام وباردة خاصة فوق المرتفعات ألجبلية والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.أما الاربعاء، يكون الجو صافياً بوجه عام ولطيفاً خلال النهار بارداً خلال الليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.ويوم الخميس، يكون الجو غائما جزئياً ولطيفاً ، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.إلى ذلك، يكون الجو يوم الجمعة المقبل، غائما جزئياً الى صاف ولطيفاً خلال النهار بارداً خلال الليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية ، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: