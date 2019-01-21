شؤون فلسطينية

الهباش: الدين هو المكون الأهم في بناء الشخصية الوطنية

الهباش: الدين هو المكون الأهم في بناء الشخصية الوطنية
رام الله - دنيا الوطن
قال مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الاسلامية، محمود الهباش، إنه لا يوجد خلاف بين الشخصية الوطنية والشخصية الإسلامية، لافتاً إلى أن المسلم هو أكثر الناس حبا للوطن.

وأضاف "الهباش" خلال كلمته في فعاليات اليوم الثانى للمؤتمر الـ29 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية "بناء الشخصية الوطنية وأثره في تقدم الدول والحفاظ على هويتها"، أن الشخصية الإنسانية في مجتمعاتنا العربية لها مكونات تبنى عليها، مؤكدا أن الدين هو المكون الأهم في الوعي الفردي والجمعي في مجتمعاتنا العربية.

وتابع: "لا يجب أن نتطرف في مواجهة تلك الجماعات باستبعادنا الدين بشكل تام من أمور حياتنا".

وقال الهباش: "إذا أردنا أن نبني شخصية وطنية صحيحة، علينا أن نحترم رأي الدين في تكوين تلك الشخصية وأثره في حركاتها، مؤكدا ضرورة عدم إغفال الخطاب الديني في تكوين الأقطار العربية والإسلامية".

ونوه إلى أن إلى بعض الجماعات المتطرفة اتخذت الدين مطية لتنفيذ أجندتها التي تعمل على تنفيذها، فأصبح الدين لدى بعض الناس كـ"البعبع"، وفق تعبيره.

أخبار ذات صلة

الأعرج ونائب القنصل التركي يبحثان المنحة التركية لقطاع النفايات الصلبة

الأعرج ونائب القنصل التركي يبحثان المنحة التركية لقطاع النفايات الصلبة

التحرير الفلسطينية: مخطط اغلاق مدارس الاونروا في القدس احد عناوين صفقة القرن

التحرير الفلسطينية: مخطط اغلاق مدارس الاونروا في القدس احد عناوين صفقة القرن

أبو بكر: حالة غليان في &#34;عوفر&#34; وقد نشهد تصعيداً داخل السجون

أبو بكر: حالة غليان في "عوفر" وقد نشهد تصعيداً داخل السجون

لا منخفضات جوية هذا الأسبوع

لا منخفضات جوية هذا الأسبوع

حماس تحمل الاحتلال المسؤولية عن عواقب ممارساته ضد الاسرى

حماس تحمل الاحتلال المسؤولية عن عواقب ممارساته ضد الاسرى

حسين الشيخ: الرئيس جاهز لخوض الانتخابات بقائمة مشتركة مع حركة حماس

حسين الشيخ: الرئيس جاهز لخوض الانتخابات بقائمة مشتركة مع حركة حماس

القواسمي: العودة لصناديق الاقتراع الطريق الأمثل لإنهاء الانقسام

القواسمي: العودة لصناديق الاقتراع الطريق الأمثل لإنهاء الانقسام

شاهد: استشهاد شاب برصاص الاحتلال بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن بنابلس

شاهد: استشهاد شاب برصاص الاحتلال بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن بنابلس

التعليقات

الدنيا حكايات

الحمد الله يتصدى لاتفاقية باريس

الحمد الله يتصدى لاتفاقية باريس

شؤون فلسطينية

الأعرج ونائب القنصل التركي يبحثان المنحة التركية لقطاع النفايات الصلبة

الأعرج ونائب القنصل التركي يبحثان المنحة التركية لقطاع النفايات الصلبة

التحرير الفلسطينية: مخطط اغلاق مدارس الاونروا في القدس احد عناوين صفقة القرن

التحرير الفلسطينية: مخطط اغلاق مدارس الاونروا في القدس احد عناوين صفقة القرن

أبو بكر: حالة غليان في &#34;عوفر&#34; وقد نشهد تصعيداً داخل السجون

أبو بكر: حالة غليان في "عوفر" وقد نشهد تصعيداً داخل السجون

الهباش: الدين هو المكون الأهم في بناء الشخصية الوطنية

الهباش: الدين هو المكون الأهم في بناء الشخصية الوطنية

حماس تحمل الاحتلال المسؤولية عن عواقب ممارساته ضد الاسرى

حماس تحمل الاحتلال المسؤولية عن عواقب ممارساته ضد الاسرى

ندوة سياسية بالبرلمان الأوروبي حول قانون يهودية الدولة والدور الأوروبي المطلوب

ندوة سياسية بالبرلمان الأوروبي حول قانون يهودية الدولة والدور الأوروبي المطلوب

الديمقراطية تدين ضغوط ترامب ونتنياهو على أوكرانيا ورومانيا لنقل سفارتيها إلى القدس

الديمقراطية تدين ضغوط ترامب ونتنياهو على أوكرانيا ورومانيا لنقل سفارتيها إلى القدس

معهد المياه والبيئة بجامعة الأزهر يحتفل باستلام وتشغيل وحدة التحلية البحثية

معهد المياه والبيئة بجامعة الأزهر يحتفل باستلام وتشغيل وحدة التحلية البحثية

منوعات

إعلامي مصري شهير خلف القضبان بسبب &#34;شاذ&#34;

إعلامي مصري شهير خلف القضبان بسبب "شاذ"

آخرهن ريهام حجاج: فنانات &#34;خطفن&#34; الأزواج و&#34;خربوا&#34; البيوت.. قصص مثيرة

آخرهن ريهام حجاج: فنانات "خطفن" الأزواج و"خربوا" البيوت.. قصص مثيرة

براد بيت يتخطى أنجلينا جولي ويُواعد حسناء من جنوب أفريقيا.. شاهدها

براد بيت يتخطى أنجلينا جولي ويُواعد حسناء من جنوب أفريقيا.. شاهدها

شاهد أحدث ظهور لفاروق الفيشاوي بعد تلقيه علاج السرطان

شاهد أحدث ظهور لفاروق الفيشاوي بعد تلقيه علاج السرطان

بدرية أحمد تُحرج نجمات الخليج المشاركات في تحدي 10 سنوات بتعليق جريء

بدرية أحمد تُحرج نجمات الخليج المشاركات في تحدي 10 سنوات بتعليق جريء

حليمة بولند بـ&#34;روب الحمام&#34;: &#34;في أجمل؟&#34;

حليمة بولند بـ"روب الحمام": "في أجمل؟"

ياسمين عبدالعزيز ترد على احتضان زوجها محمد حلاوة لريهام حجاج بـ&#34;حضن&#34; أيضاً

ياسمين عبدالعزيز ترد على احتضان زوجها محمد حلاوة لريهام حجاج بـ"حضن" أيضاً

زينت فياض ابنة هيفاء وهبي في تحدي الـ 10 سنوات.. وتصدم الجمهور بما كشفته

زينت فياض ابنة هيفاء وهبي في تحدي الـ 10 سنوات.. وتصدم الجمهور بما كشفته

&#34;كوكا&#34;.. أجبرت زوجها على الزواج من أخرى فاختار راقصة معروفة ومات مقتولاً

"كوكا".. أجبرت زوجها على الزواج من أخرى فاختار راقصة معروفة ومات مقتولاً

شاهد: مزاح عنيف بين أحمد السعدني ومي عزالدين في حفل عيد ميلادها

شاهد: مزاح عنيف بين أحمد السعدني ومي عزالدين في حفل عيد ميلادها

عربي

أوامر ملكية باجراء تغييرات على مناصب عليا في السعودية

أوامر ملكية باجراء تغييرات على مناصب عليا في السعودية

البشير يصل الدوحة الثلاثاء ويلتقي مع أمير قطر

البشير يصل الدوحة الثلاثاء ويلتقي مع أمير قطر

إغلاق باب التسجيل للقاء البابا بالإمارات

إغلاق باب التسجيل للقاء البابا بالإمارات

خلال قمة بيروت.. اعترض السودان على جُملة فحُذفت الفقرة كاملة

خلال قمة بيروت.. اعترض السودان على جُملة فحُذفت الفقرة كاملة