حماس تحمل الاحتلال المسؤولية عن عواقب ممارساته ضد الاسرى



وأضاف: "إن القمع الإسرائيلي للأسرى ينذر بحملة شرسة تستهدف صمودهم وكسر إرادتهم، وهو ما لن يفلح به الاحتلال يوما، فلطالما انتصر أسرانا على سجانهم، وشعبنا من خلفهم يحمل قضيتهم ويدافع عنها بكل ما أوتي من جهد وقوة، وسيقف معهم في معركتهم ضد هذا المحتل الغاشم، ولن يتخلى عمن أفنوا أعمارهم في سبيل الدفاع عن كرامته وعزته".



وأشار عضو المكتب السياسي لحماس، إلى أن ما أقدمت عليه قوات الاحتلال، يعبر عن وجه دولة الاحتلال الإجرامي، ويفضح ادعاءاتها باحترام حقوق الإنسان، كما أنه يتصل بمسيرتها العدوانية المتواصلة ضد شعبنا الفلسطيني.



رام الله - دنيا الوطنحمل موسى دودين عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية (حماس)، الاحتلال الاسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن عواقب الاعتداء الذي مارسه على الاسرى الفلسطينيين في سجن عوفر مساء اليوم الاثنين.وقال دودين في تصريح له: "تواصل دولة الاحتلال سياستها العدوانية بحق أسرانا ضمن خطة ممنهجة استهدفت أبسط حقوقهم الإنسانية، وحرمتهم من أدنى مقومات الحياة، لتطل علينا من جديد بفعل وحشي شنته قوات القمع ضد أسرى سجن عوفر؛ ما أدى إلى إصابة المئات منهم بجراح مختلفة".