حسين الشيخ: الرئيس جاهز لخوض الانتخابات بقائمة مشتركة مع حركة حماس

رام الله - دنيا الوطنقال حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إن المرحلة تتطلب تشكيل حكومة فصائلية من أحزاب منظمة التحرير، وتضم شخصيات وطنية.وأضاف الشيخ، خلال حوار تلفزيوني، عبر (تلفزيون فلسطين) "حتى نخلق حالة جيدة قبل اجراء الانتخابات علينا تشكيل حكومة فصائلية"، متابعًا: أنا لا أدعو لحكومة وحدة وطنية مع حماس لأن ذلك يكرس الانقسام، ويُعيدنا إلى انقسام أخر، لأن حماس لا تؤمن بالشراكة، على حد تعبيره.وأوضح، أن الحوار مع حركة حماس وصل إلى طريق مسدود، بسبب ممارسات حماس، في قطاع غزة، وآخر تلك الممارسات، وفق الشيخ، هو التضييق على موظفي السلطة الفلسطينية، في معبر رفح البري.وفي قضية الانتخابات البرلمانية، أشار الشيخ، إلى أن الرئيس محمود عباس، طلب من حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات المركزية التوجه لقطاع غزة، وفتح حوار مع حماس، كي تقبل بالذهاب لخيار الديمقراطية.وذكر، أن الرئيس عباس، قال لحنا ناصر، إنه على استعداد لخوض الانتخابات بقائمة واحدة موحدة مع كل الفصائل الفلسطينية، وأولهم حركة حماس، وطلب منه ان يوصل هذا الكلام لقيادة حماس بغزة.وتابع: أتحدى حماس أن تقبل باجراء الانتخابات، ولتفوز وسنقبل بالنتائج، نحن قبلنا بنتائج انتخابات 2006، لذا فنحن نقول: إن من سيعارض الانتخابات، بحسن أو بسوء نية، فهو ينزلق نحو صفقة القرن.ولفت حسين الشيخ، إلى أن الرئيس وحركة فتح، سيُدافعون عن حق الشعب الفلسطيني بالذهاب لصناديق الاقتراع، مشيرًا إلى أن المطلوب الأن الذهاب الى الخيار الديمقراطي بإجراء الانتخابات ومن يفوز يقود البلاد.وعن علاقة السلطة الفلسطينية، والولايات المتحدة الأمريكية، قال الشيخ: إنه منذ أشهر لم يلتق أي مسؤول فلسطيني، بأي مسؤول أمريكي، مؤكدًا أن دول كبيرة قالت عن أبو مازن، إنه أشجع من دول عظمى، لأنه وقف بوجه ترامب.وأضاف عضو مركزية فتح: "لا أمريكا ولا ستين مثل أمريكا، تستطيع أن تأخذ منا أي قرار، فلسطين أكبر من أمريكا، وهذا أثبته الصمود الفلسطيني".