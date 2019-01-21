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البشير يصل الدوحة الثلاثاء ويلتقي مع أمير قطر

البشير يصل الدوحة الثلاثاء ويلتقي مع أمير قطر
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وكالة الأنباء القطرية أن الرئيس السوداني عمر البشير سيصل إلى الدوحة، الثلاثاء في زيارة عمل، ومن المقرر أن يلتقي خلالها مع أمير قطر تميم بن حمد، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقالت الوكالة القطرية (قنا)، إن الأمير تميم، يستقبل الأربعاء في الديوان الأميري الرئيس السوداني، الذي يصل الدوحة الثلاثاء في زيارة عمل لقطر.

وأضافت "قنا" "سيتم بحث العلاقات الأخوية بين البلدين وآفاق تعزيزها، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك".

يأتي ذلك، بعد أن شهد السودان احتجاجات في عدد واسع مع المحافظات منذ أكثر من شهر للمطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية، أسفرت عن مقتل 24 شخصا وإصابة المئات.

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