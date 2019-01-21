شؤون فلسطينية

القواسمي: العودة لصناديق الاقتراع الطريق الأمثل لإنهاء الانقسام

القواسمي: العودة لصناديق الاقتراع الطريق الأمثل لإنهاء الانقسام
رام الله - دنيا الوطن
أكد أسامة القواسمي، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، المتحدث باسمها، أن الانتخابات البرلمانية، والعودة للمواطن من خلال صناديق الاقتراع، هو الحل الأمثل لإنهاء الانقسام، وخلعه من جذوره، باعتباره حقاً أصيلاً للمواطن الفلسطيني. 

ودعا القواسمي حماس، إلى قبول إجراء انتخابات في المحافظات الجنوبية، واعتبار ذلك مدخلاً واسعاً لتوحيد شطري الوطن على أسس ديمقراطية، وكلمة الشعب هي العليا، وطي صفحة الانقلاب والانقسام، منوهاً إلى أن حركة فتح منفتحة مع حماس لإجراء الانتخابات في أرجاء الوطن، وعلى رأسها القدس ضمن صيغة توافقية.

وشدد القواسمي، على أن تصليب الجبهة الداخلية من خلال اتخاذ إجراءات عملية، أصبح ضرورة مُلحة لعبور المرحلة الحالية، سواء لمواجهة صفقة العار، أو ألتحضير لإجراء الانتخابات البرلمانية.

أخبار ذات صلة

الأعرج ونائب القنصل التركي يبحثان المنحة التركية لقطاع النفايات الصلبة

الأعرج ونائب القنصل التركي يبحثان المنحة التركية لقطاع النفايات الصلبة

التحرير الفلسطينية: مخطط اغلاق مدارس الاونروا في القدس احد عناوين صفقة القرن

التحرير الفلسطينية: مخطط اغلاق مدارس الاونروا في القدس احد عناوين صفقة القرن

أبو بكر: حالة غليان في &#34;عوفر&#34; وقد نشهد تصعيداً داخل السجون

أبو بكر: حالة غليان في "عوفر" وقد نشهد تصعيداً داخل السجون

لا منخفضات جوية هذا الأسبوع

لا منخفضات جوية هذا الأسبوع

الهباش: الدين هو المكون الأهم في بناء الشخصية الوطنية

الهباش: الدين هو المكون الأهم في بناء الشخصية الوطنية

حماس تحمل الاحتلال المسؤولية عن عواقب ممارساته ضد الاسرى

حماس تحمل الاحتلال المسؤولية عن عواقب ممارساته ضد الاسرى

حسين الشيخ: الرئيس جاهز لخوض الانتخابات بقائمة مشتركة مع حركة حماس

حسين الشيخ: الرئيس جاهز لخوض الانتخابات بقائمة مشتركة مع حركة حماس

شاهد: استشهاد شاب برصاص الاحتلال بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن بنابلس

شاهد: استشهاد شاب برصاص الاحتلال بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن بنابلس

التعليقات

الدنيا حكايات

الحمد الله يتصدى لاتفاقية باريس

الحمد الله يتصدى لاتفاقية باريس

شؤون فلسطينية

الأعرج ونائب القنصل التركي يبحثان المنحة التركية لقطاع النفايات الصلبة

الأعرج ونائب القنصل التركي يبحثان المنحة التركية لقطاع النفايات الصلبة

التحرير الفلسطينية: مخطط اغلاق مدارس الاونروا في القدس احد عناوين صفقة القرن

التحرير الفلسطينية: مخطط اغلاق مدارس الاونروا في القدس احد عناوين صفقة القرن

أبو بكر: حالة غليان في &#34;عوفر&#34; وقد نشهد تصعيداً داخل السجون

أبو بكر: حالة غليان في "عوفر" وقد نشهد تصعيداً داخل السجون

الهباش: الدين هو المكون الأهم في بناء الشخصية الوطنية

الهباش: الدين هو المكون الأهم في بناء الشخصية الوطنية

حماس تحمل الاحتلال المسؤولية عن عواقب ممارساته ضد الاسرى

حماس تحمل الاحتلال المسؤولية عن عواقب ممارساته ضد الاسرى

ندوة سياسية بالبرلمان الأوروبي حول قانون يهودية الدولة والدور الأوروبي المطلوب

ندوة سياسية بالبرلمان الأوروبي حول قانون يهودية الدولة والدور الأوروبي المطلوب

الديمقراطية تدين ضغوط ترامب ونتنياهو على أوكرانيا ورومانيا لنقل سفارتيها إلى القدس

الديمقراطية تدين ضغوط ترامب ونتنياهو على أوكرانيا ورومانيا لنقل سفارتيها إلى القدس

معهد المياه والبيئة بجامعة الأزهر يحتفل باستلام وتشغيل وحدة التحلية البحثية

معهد المياه والبيئة بجامعة الأزهر يحتفل باستلام وتشغيل وحدة التحلية البحثية

منوعات

إعلامي مصري شهير خلف القضبان بسبب &#34;شاذ&#34;

إعلامي مصري شهير خلف القضبان بسبب "شاذ"

آخرهن ريهام حجاج: فنانات &#34;خطفن&#34; الأزواج و&#34;خربوا&#34; البيوت.. قصص مثيرة

آخرهن ريهام حجاج: فنانات "خطفن" الأزواج و"خربوا" البيوت.. قصص مثيرة

براد بيت يتخطى أنجلينا جولي ويُواعد حسناء من جنوب أفريقيا.. شاهدها

براد بيت يتخطى أنجلينا جولي ويُواعد حسناء من جنوب أفريقيا.. شاهدها

شاهد أحدث ظهور لفاروق الفيشاوي بعد تلقيه علاج السرطان

شاهد أحدث ظهور لفاروق الفيشاوي بعد تلقيه علاج السرطان

بدرية أحمد تُحرج نجمات الخليج المشاركات في تحدي 10 سنوات بتعليق جريء

بدرية أحمد تُحرج نجمات الخليج المشاركات في تحدي 10 سنوات بتعليق جريء

حليمة بولند بـ&#34;روب الحمام&#34;: &#34;في أجمل؟&#34;

حليمة بولند بـ"روب الحمام": "في أجمل؟"

ياسمين عبدالعزيز ترد على احتضان زوجها محمد حلاوة لريهام حجاج بـ&#34;حضن&#34; أيضاً

ياسمين عبدالعزيز ترد على احتضان زوجها محمد حلاوة لريهام حجاج بـ"حضن" أيضاً

زينت فياض ابنة هيفاء وهبي في تحدي الـ 10 سنوات.. وتصدم الجمهور بما كشفته

زينت فياض ابنة هيفاء وهبي في تحدي الـ 10 سنوات.. وتصدم الجمهور بما كشفته

&#34;كوكا&#34;.. أجبرت زوجها على الزواج من أخرى فاختار راقصة معروفة ومات مقتولاً

"كوكا".. أجبرت زوجها على الزواج من أخرى فاختار راقصة معروفة ومات مقتولاً

شاهد: مزاح عنيف بين أحمد السعدني ومي عزالدين في حفل عيد ميلادها

شاهد: مزاح عنيف بين أحمد السعدني ومي عزالدين في حفل عيد ميلادها

عربي

أوامر ملكية باجراء تغييرات على مناصب عليا في السعودية

أوامر ملكية باجراء تغييرات على مناصب عليا في السعودية

البشير يصل الدوحة الثلاثاء ويلتقي مع أمير قطر

البشير يصل الدوحة الثلاثاء ويلتقي مع أمير قطر

إغلاق باب التسجيل للقاء البابا بالإمارات

إغلاق باب التسجيل للقاء البابا بالإمارات

خلال قمة بيروت.. اعترض السودان على جُملة فحُذفت الفقرة كاملة

خلال قمة بيروت.. اعترض السودان على جُملة فحُذفت الفقرة كاملة