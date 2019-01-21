القواسمي: العودة لصناديق الاقتراع الطريق الأمثل لإنهاء الانقسام

أكد أسامة القواسمي، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، المتحدث باسمها، أن الانتخابات البرلمانية، والعودة للمواطن من خلال صناديق الاقتراع، هو الحل الأمثل لإنهاء الانقسام، وخلعه من جذوره، باعتباره حقاً أصيلاً للمواطن الفلسطيني.





ودعا القواسمي حماس، إلى قبول إجراء انتخابات في المحافظات الجنوبية، واعتبار ذلك مدخلاً واسعاً لتوحيد شطري الوطن على أسس ديمقراطية، وكلمة الشعب هي العليا، وطي صفحة الانقلاب والانقسام، منوهاً إلى أن حركة فتح منفتحة مع حماس لإجراء الانتخابات في أرجاء الوطن، وعلى رأسها القدس ضمن صيغة توافقية.





وشدد القواسمي، على أن تصليب الجبهة الداخلية من خلال اتخاذ إجراءات عملية، أصبح ضرورة مُلحة لعبور المرحلة الحالية، سواء لمواجهة صفقة العار، أو ألتحضير لإجراء الانتخابات البرلمانية.

رام الله - دنيا الوطن