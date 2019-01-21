شاهد: قوات الاحتلال تُطلق النار على شاب بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن بنابلس



















رام الله - دنيا الوطنأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، النار على شاب فلسطيني، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن على حاجز حوارة جنوب نابلس.وبحسب ما زعمه موقع (0404) الإسرائيلي، فإن الشاب الفلسطيني، طعن جندياً إسرائيلياً، لكن الطعنة أصابت السترة الواقية له، وتم إطلاق النار عليه.بدورها، أكدت القناة 13 الإسرائيلية، أن منفذ محاولة الطعن، يُدعى محمد فوزي، (36 عاماً)، من بلدة عزون الفلسطينية، حيث وصل إلى نقطة تفتيش عسكرية في المنطقة، وحاول طعن جندي من لواء (كفير)، بينما كان الجندي، يفحص بطاقة هويته.وأشارت القناة ذاتها إلى أنه في الوقت الذي كان يفتش فيه الجندي، بطاقة هوية المنفذ، أطلق جندي إسرائيلي آخر، النار عليه بشكل مباشر.من جانبها، نقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، عن الناطق باسم جيش الاحتلال، قوله: "شاب فلسطيني حاول طعن جندي إسرائيلي، قرب حاجز حوارة العسكري بنابلس، وتم إطلاق النار عليه، بدون وقوع إصابات في صفوف الجيش".