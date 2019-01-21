ندوة سياسية بالبرلمان الأوروبي حول قانون يهودية الدولة والدور الأوروبي المطلوب





كما يعمل المنتدى على تزويد البرلمانيين والسياسيين في الدول الأوروبية، بمعلومات وتحليلات سياسية دورية، تساهم في تصحيح الفهم لطبيعة الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي.

رام الله - دنيا الوطنيعقد منتدى التواصل الأوروبي الفلسطيني (ومقره لندن) ندوة سياسية داخل البرلمان الأوروبي في بروكسيل، حول قانون يهودية الدولة الإسرائيلي، والدور الأوروبي المطلوب لإنهاء العنصرية الإسرائيلية، وذلك يوم غد الثلاثاء 22 كانون الثاني/ يناير الجاري.ويستضيف الندوة ويديرها "كيث تايلور" عضو تحالف مجموعة الخضر في البرلمان الأوروبي.وسيتحدث في بداية الندوة، يوسف جبارين العضو الفلسطيني في الكنيست الاسرائيلي، وسيضع المشاركين في الندوة بصورة الانتهاكات العنصرية الخطيرة، التي تقوم بها دولة الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين، ومحاولاتها شرعنة عنصريتها.ثم يتحدث الصحفي والكاتب "ديفيد كرونين" المتخصص في رصد انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان، عن خطورة هذا القانون على الفلسطينيين، الذين يشكلون 20% من مواطني دولة إسرائيل، وكذلك خطورته على الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.وسيشارك في الندوة كل من البرلمانية الإيرلندية، عضو تحالف اليسار الأوروبي مارتينا أندرسون، وكذلك جولي وورد، عضو البرلمان الأوروبي، عن حزب العمال البريطاني، وعضو تحالف الاشتراكيين الديمقراطيين في أوروبا، وستتحدثان عن الدور المطلوب من المجتمع الدولي، ومن الاتحاد الأوروبي؛ لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وعن الدور الممكن لإنهاء العنصرية بحق الفلسطينيين.وسيحضر الندوة عشرات من البرلمانيين والناشطين السياسيين والحقوقيين من عدد من الدول الأوروبية.وقال زاهر بيراوي، رئيس منتدى التواصل الأوروبي الفلسطيني: إن هذه الندوة، تأتي ضمن سلسلة من الندوات واللقاءات التي يعقدها منتدى التواصل في عدد من البرلمانات الأوروبية بهدف فضح السياسات العنصرية في دولة الاحتلال الإسرائيلي، ولوضع السياسيين الأوروبيين أمام مسؤوليتهم لرفض تشريع العنصرية والضغط على دولة الاحتلال؛ لإنهاء ممارساتها العنصرية، وإنهاء احتلالها غير القانوني للأراضي الفلسطينية.وأضاف بيراوي: تهدف هذه الندوات واللقاءات إلى إيجاد فهم أفضل لتطورات القضية الفلسطينية؛ وللمساعدة في خلق أرضية سياسية مناسبة لتحرك أوروبي فاعل، بشأن القضية الفلسطينية".يذكر أن منتدى التواصل الأوروبي الفلسطيني (يوروبال فورم) يتخذ من العاصمة البريطانية مقراً له، وهو مؤسسة مستقلة غير ربحية، تُعنى بالشؤون الفلسطينية الأوروبية، وتهدف إلى إيجاد فهم أفضل للرواية الفلسطينية للصراع مع الاحتلال، وإلى بناء جسور التواصل بين الشعب الفلسطيني من جهة، والشعوب والحكومات الأوروبية من جهة أخرى، و يقوم لتحقيق ذلك بتنظيم العديد من الفعاليات والندوات واللقاءات مع سياسيين وأكاديميين وإعلاميين في القارة الأوروبية.