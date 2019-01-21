(واللا): حماس تُخطط لمظاهرة قوية يوم 30 مارس

رام الله - دنيا الوطنقال موقع (واللا) الإسرائيلي: "إن حركة حماس تخطط لمظاهرة قوية يوم 30 آذار/ مارس 2019 على الحدود الشرقية لقطاع غزة، وذلك بمناسبة مرور عام على بدء مسيرات العودة".وأضاف الموقع: "تخطيط حماس للمظاهرة، جاء بالرغم من ملايين الدولارات التي من المقرر، أن تمر من قطر إلى قطاع غزة هذا الأسبوع".وقد بدأت مسيرات العودة، يوم 30 آذار/ مارس 2018 على الحدود الشرقية لقطاع غزة، احتجاجاً على استمرار الحصار على قطاع غزة، وللمطالبة بتحقيق حق العودة للاجئين.