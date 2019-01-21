وثائق سرية.. هل فكرت إسرائيل في ضرب مصر نوويًا؟

رام الله - دنيا الوطنكشفت صحيفة إسرائيلية، عن وثائق بخط اليد، هي الأكثر سرية بشأن نشأة البرنامج النووي الإسرائيلي، وتأثيره على وضع الدولة وجيرانها، لا سيما مصر، فيما أشارت إلى وقت كان من المحتمل فيه استخدام القنبلة الذرية في حرب 1973.وأضافت صحيفة (هآرتس) أنها حصلت على 100 وثيقة مختلفة، بما في ذلك قصاصات ورقية ومذكرات ومسودات بخط اليد، بشأن أكثر الاجتماعات سرية في تاريخ إسرائيل النووي.وكُتبت الوثائق بخط يسرائيل غاليلي، الذي كان يشغل وزيراً دون حقيبة، ومُستشاراً مُقرباً لرئيسي الوزراء ليفي إشكول وغولدا مئير، فيما تناولت مسودات أخرى كتابات بأيادي كبار القادة العسكريين.وتطرقت العديد من الفقرات في هذه الوثائق إلى اجتماعات سرية عقدت خلال عامي 1962 و1963، جرت فيها مناقشة مستقبل المشروع النووي، وتأثيره على جيران إسرائيل، وخاصة مصر.أما ما يجعل هذه الوثائق غاية في الأهمية، فهو أنه لم يكن لتلك الاجتماعات محاضر رسمية، حفاظاً على سريتها، بحسب الصحيفة الإسرائيلية.