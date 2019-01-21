إغلاق باب التسجيل للقاء البابا بالإمارات

رام الله - دنيا الوطنأغلقت الإمارات، الاثنين، باب التسجيل للراغبين بلقاء البابا فرانسيس، خلال زيارته المرتقبة إلى العاصمة أبو ظبي، في الخامس من شباط/ فبراير المقبل.وأغلقت السلطات الإماراتية في وقت سابق التسجيل للمقيمين في الدولة، إلا أنه يستمر لنهاية اليوم، بالنسبة للزوار غير المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي.وأكدت السلطات، أن بطاقات الحضور المتوفرة قاربت على الانتهاء، حيث من المقرر، أن تلتقي الجموع المرحبة بالبابا في الملعب الرياضي لمدينة زايد الرياضية في أبو ظبي، بحضور أكثر من 120 ألف شخص.وتقدر أعداد المسيحيين الكاثوليك في الإمارات بأكثر من مليون مقيم، في حين صرح ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد آل نهيان، قائلاً: "البابا رمز للسلام والتسامح".وأضاف: "نتطلع إلى زيارة تاريخية، ننشد عبرها تعظيم فرص الحوار والتعايش السلمي بين الشعوب.. ازدهار السلام غاية تتحقق بالتآلف وتقبل اﻵخر".