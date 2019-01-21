معهد المياه والبيئة بجامعة الأزهر يحتفل باستلام وتشغيل وحدة التحلية البحثية













رام الله - دنيا الوطناحتفل معهد المياه والبيئة بجامعة الأزهر- غزة صباح اليوم، باستلام وتشغيل وحدة التحلية المخصصة لأغراض البحث العلمي، والممولة من مركز الشرق الأوسط لأبحاث التحلية (MEDRC)، والوكالة السويدية للتنمية الدولية (SIDA) بقيمة 75 ألف دولار أمريكي، وفقاً لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين المعهد، وسلطة المياه الفلسطينية.وحضر مراسم الاحتفال الدكتور مازن حمادة، نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية، والأستاذ الدكتور حسين الهنداوي، عميد البحث العلمي، والدكتور خلدون أبو الحن، مدير معهد المياه والبيئة، وكيران أوسن، مدير مركز الشرق الأوسط لأبحاث التحلية، وكاترين، ممثلة عن الوكالة السويدية للتمية الدولية، والمهندس مروان البردويل، ممثلاً عن سلطة المياه الفلسطينية، والمهندس ربحي الشيخ، مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني، نائب رئيس سلطة المياه الفلسطينية سابقاً، والدكتور فهد رباح، عضو هيئة التدريس بكلية الهندسة بالجامعة الإسلامية، ولفيف من الباحثين والمهتمين في مجال المياه والبيئة بغزة.وعبر الدكتور أبو الحن في كلمة الجامعة، عن شكره وتقديره للجهات المانحة ولسلطة المياه الفلسطينية، مبيناً أهمية هذه الوحدة في تطوير الأبحاث العلمية في مجال تحلية المياه، والتي سيستفيد منها طلبة الماجستير في المعهد، والطلبة المسجلين لنيل درجة الدكتوراة ضمن البرنامج المشترك مع الجامعة الإسلامية.من جانبه تطرق أوسن في كلمته لأهمية هذه المشاريع في تطوير الكادر البشري من الباحثين في هذا المجال المهم، والذي يعتبر من أهم مشاكل العالم، ووعد بالمزيد من التعاون في أي مشاريع مستقبلية، تخدم المجتمع الفلسطيني في مجال المياه.وتطرق المهندس البردويل في كلمة سلطة المياه الفلسطينية، للمشاريع والخطط الاستراتيجية لحل مشاكل المياه في فلسطين بشكل عام، ووضح أهم أولويات سلطة المياه نحو تأهيل الكوادر البشرية المتخصصة، معتبراً أن برامج الماجستير والدكتوراة التي يطرحها المعهد، تخدم الأهداف الاستراتيجية للسلطة، وأنه يتوجب دعمها دائماً، وتقدم بالشكر للممولين وللجامعات الفلسطينية، داعياً للمزيد من الجهد والعمل في هذا المجال المهم والحيوي.ثم توجه المحتفلون إلى موقع وحدة التحلية في معهد المياه والبيئة، حيث تم افتتاح الوحدة وتشغيلها، بحضور الشركة المنفذة.