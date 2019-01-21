المستهلك تطالب بعدم ادخال الخضار والفواكة للمناطق الفلسطينية إلا بعد فحصها



واشارت جمعية حماية المستهلك في نابلس الى وجود خطورة كبيرة على الصحة والسلامة العامة من بقايا الاسمدة والمبيدات والمواد الكيميائية المسرطنة في المنتجات الزراعية التي تضر بصحة المواطن الفلسطيني.



ودعت رئيسة جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة نابلس الدكتورة فيحاء البحش باسم الجمعية جميع الوزارات والجهات المختصة بتكثيف الرقابة على المنتجات الزراعية القادمة الينا من الاسواق الخارجية وعلى راس هذه الجهات وزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد و ووزارة الصحة والضابطة الجمركية والمؤسسة الامنية.



وفي نفس الاطار قال رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني المهندس عزمي الشيوخي ان الاحتلال ضمن حربه الاقتصادية علينا يقوم بعرقلة تصدير منتجاتنا المحلية الى داخل ما يسمى بالخط الاخضر بحجج واهية ومن جهة اخرى يعمل الاحتلال على اغراق اسواقنا بالمنتجات الزراعية المختلفة وخصوصا وقت المحصول لالحاق الضرر بالمزارع الفلسطيني حتى يصبح محصوله غير مجدي ولا يعود للزراعة كي يترك ارضه فريسة للاستيطان.



واوضح الشيوخي ان الاحتلال يستهدف المزارعين ومزروعاتهم لتهويد الارض ويجتاح مناطقنا بمنتجاته حتى يحولنا من شعب منتج الى شعب مستهلك للسيطرة على ارضنا وللتحكم بلقمة عيشنا وايضا يدس السم بالدسم من خلال ادخال البضائع والمنتجات الاسرائيلية التي تضر بالصحة والسلامة العامة الى اسواقنا.



واكد الشيوخي وجود خطوط انتاج لكثير من البضائع الاسرائيلية ومن المزروعات الاسرائيلية التي يتم انتاجها خصيصا للاسواق الفلسطينية بهدف زرع المرض والضعف في جسم الشعب الفلسطيني بما تحمله هذه البضائع والمنتجات من امراض بسبب مخالفتها للشروط الصحية.



واشاد الشيوخي بالجهود الفلسطينية الكبيرة التي تبذلها جهات الاختصاص من اجل تنظيم سوقنا الداخلي وحماية الامن الصحي والغذائي وعلى راس هذه الجهات وزارت الاقتصاد الوطني والزراعة والصحة والضابطة الجمركية والاجهزة الامنية والشرطية التي تصل الليل بالنهار لحماية اقتصادنا ومزارعنا واسواقنا وجمهور المستهلكين على حد سواء.











رام الله - دنيا الوطنطالبت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة نابلس وزارة الزراعة وجهات الاختصاص الفلسطينية بعدم ادخال الخضار والفواكة المستوردة من الاسواق والمزارع الاسرائيليه الا بعد فحصها والتاكد من خلوها من بقايا الاسمده والمواد الكيميائيه وضرورة حصولها على الشهادات الزراعية و الصحية اللازمة.