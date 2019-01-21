حُكم بالسجن والأشغال الشاقة على تُجار مخدرات بالخليل



وبيّن بأن هذه الأحكام، تشكل رادعاً حقيقياً لتجار المخدرات، والذين يحاولون نشر هذه الآفه في مجتمعنا الفلسطيني.

رام الله - دنيا الوطنأصدرت محكمة الجنايات الكبرى في الخليل، اليوم الاثنين، حكمًا بالأشغال الشاقة المؤقتة، مدة عشر سنوات، وغرامة مالية قيمتها عشرة آلاف دينار أردني، على مدانين بالاتجار بالمخدرات.وقال المتحدث باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات: إن المحكمة عُقدت برئاسة القاضي ياسمين جراد، وأصدرت حكمًا حضوريًا على المدانين (ز. س)، و(س. ص) بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة خلافًا لأحكام المادة 21/ 2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015.وأضاف ارزيقات: بأن المحكمة، حكمت بمصادرة المواد المخدرة وإتلافها، ومصادرة المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهما، على أن يتم احتساب مدة توقيفهما على ذمة هذه القضية، واستنادًا لنص المادة 279 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001، بإلزامهما بدفع مبلغ 1000 دينار أردني، نفقات محاكمة على أن يحبسا في حال عدم الدفع.