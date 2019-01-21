شاهد: اقتحام قوات الاحتلال لسجن (عوفر) وإصابة 100 أسير بالرصاص والاختناق

وزعمت القناة 7 الإسرائيلية، أن مصلحة السجون الإسرائيلية، عثرت في وقت سابق من اليوم على ستة هواتف نقالة، خلال تفتيش روتيني، أجرته اليوم في سجن (نفحة).





وذكرت القناة، أن القوات الخاصة، التابعة لمصلحة السجون (شمشون) اقتحمت بالأمس واليوم، عدة أقسام في سجون (عوفر) و(نفحة) و(مجيدو)، ضمن حملة للبحث عن الهواتف لدى الأسرى الأمنيين بالسجون الإسرائيلية.









