"الديمقراطية" تدين العدوان الإسرائيلي على سوريا

رام الله - دنيا الوطندانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين, اليوم الاثنين, العدوان الإسرائيلي على سوريا, ورأت فيه عملاً من شأنه أن يشاغل سوريا ويلهيها عن مكافحة "الإرهاب" واقتلاعه من أرضها واستعادة سيادتها كاملة و أن يزرع الفوضى في المنطقة والتستر على جرائم الإحتلال في المناطق الفلسطينية والعربية "المحتلة".ورأت الجبهة في العدوان الإسرائيلي محاولة مفضوحة من نتنياهو لإبعاد النظر داخل الكيان الإسرائيلي عن فضائح الفساد التي غرق فيها وتطلبت إحالته الى المحاكمة.ودعت الجبهة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى الوقوف في وجه العربدة والبلطجة التي تتبعها حكومة دولة الإحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو, وفرض العقوبات اللازمة عليها, بما يردع سياسة العدوان الهمجية الدموية لحكومة تل أبيب.