الخارجية: وقف عمل القوة الدولية في الخليل محاولة لإخفاء جرائم الاحتلال

اعتبرت الوزارة أن وقف عمل قوة المراقبين الدوليين في الخليل إعلان صريح وواضح من جانب الإحتلال عن قراره بتهويد البلدة القديمة في الخليل، والسيطرة على مزيد من الأرض الفلسطينية المحيطة بها، وممارسة أبشع أشكال التطهير العرقي والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين منها ومضاعفة أعداد المستوطنين مكانهم.





وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن اسرائيل كقوة إحتلال ماضية في تنفيذ مخططاتها لتهويد المناطق المصنفة (ج) عامةً، والأماكن الأثرية والدينية خاصة، وهو ما يجري في مدينتي القدس والخليل ونابلس بشكل يومي وممنهج، ضاربة بعرض الحائط الشرعية الدولية وقراراتها وبإنقلاب واضح وصريح على جميع الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي.









جاء ذلك، إستمرارا للسياسة الإسرائيلية في التنكر للاتفاقيات الموقعة والتمرد على الشرعية الدولية وقراراتها ورفضها بالمطلق، ولمنع وجود أي بعد دولي على ساحة الصراع خشيةً من إنفضاح الجرائم والإنتهاكات التي تمارسها سلطات الإحتلال والمستوطنين بحق شعبنا، ولتعميق الإستفراد العنيف والدموي بشعبنا لتسهيل سرقة أرضه وتدمير مقومات وجوده الوطني والإنساني في فلسطين المحتلة دون رقيب أو حسيب وبعيدا عن أية رقابة مهما كانت شكلها.



رام الله - دنيا الوطنوكانت سلطات الإحتلال، قد أقدمت بالأمس القريب، على إعتماد قرارات في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي لإغلاق مؤسسات الأونروا في القدس، واليوم نشرت وسائل اعلام عبرية أنباء عن نية رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو "تتويج" حملته ضد قوة المراقبين الدوليين في الخليل بوقف عملها، بعدما كانت اسرائيل قد رفضت طلبات سابقة للقوة بزيادة عدد أفرادها.