الحمد الله يغادر لبنان إلى سويسرا للمشاركة في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي

رام الله - دنيا الوطنغادر رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، اليوم الاثنين، العاصمة اللبنانية بيروت، متوجها إلى مدينة دافوس بسويسرا، للمشاركة نيابة عن الرئيس محمود عباس، في اعمال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، يرافقه وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي، ووزيرة الاقتصاد عبير عودة.ومن المقرر أن يكون الحمد الله متحدثا رئيسيا في ندوة حول آفاق التنمية الاقتصادية في الشرق الأوسط، وأن يلتقي عددا من قادة دول العالم لبحث اخر التطورات الاقتصادية في فلسطين.