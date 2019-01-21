شاهد: ماذا قال الفلسطينيين لأمريكا بعد قرار وقف المساعدات؟

خاص دنيا الوطن - آن العقادقررت الولايات المتحدة الأمريكية وقف كافة المساعدات التي تقدمها للسلطة الفلسطينية، وذلك بسبب رفض القيادة الفلسطينية صفقة القرن والتعامل مع الإدارة الأمريكية.يأتي ذلك ضمن إجراءات شرعت الإدارة الأمريكية اتخاذها منذ عام أولها نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب للقدس."دنيا الوطن" رصدت آراء المواطنين حول القرار الأمريكي بوقف المساعدات التي تقدم للسلطة الفلسطينية عبر التقرير التالي: