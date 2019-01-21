دولي

نتنياهو: إسرائيل لن تمر مرور الكرام على أي اعتداء إيراني

نتنياهو: إسرائيل لن تمر مرور الكرام على أي اعتداء إيراني
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل لن تمر مرور الكرام على أي اعتداء إيراني، وعلى مساعي طهران للتموضع عسكريًا في سوريا.

ووفقاً لموقع (مكان) الإسرائيلي، فقد أوضح نتنياهو أن الغارات المكثفة التي شنها سلاح الجو الإسرائيلي، الليلة الماضية، تدل على ذلك، وقال: "إن من يهدد بالقضاء علينا سيتحمل كامل المسؤولية".

يشار إلى سلاح الجو الإسرائيلي قصف الليلة الماضية في سوريا أهدافا لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وبطاريات للمضادات الجوية السورية ردا على إطلاق صاروخ أمس باتجاه شمال هضبة الجولان.

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