الشرطة والدفاع المدني ينقذان شاب حاول الانتحار برام الله

أنقذت الشرطة الفلسطينية وجهاز الدفاع المدني، اليوم الاثنين، شاب (26 عاماً)، من سكان محافظة جنين، بعد أن حاول الانتحار بتعليق نفسه على عامود كهرباء في مدينة رام الله .





وقال العقيد لؤي ارزيقات المتحدث باسم الشرطة: "إن بلاغا ورد لغرفة عمليات شرطة محافظة رام الله من ضابط يعمل في جهاز حرس الرئيس، يفيد بوجود شاب معلقا على أحد الأعمدة في مدينة رام الله".





واضاف: "على الفور تم تحريك قوة من الشرطة والدفاع المدني للمكان وعند وصولها للمكان تم انزال الشاب وانقاذه وتقديم الاسعافات الاولية له".





وأشار ارزيقات إلى أنه جرى نقل الشاب إلى المشفى، وإدخاله الى غرفة العناية المكثفة، واصفا حالته بالمستقرة.

رام الله - دنيا الوطن