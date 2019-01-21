إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال جنوب بيت لحم

رام الله - دنيا الوطنأصيب عدد من المواطنين، مساء اليوم الاثنين، بالاختناق في مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي، في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.وبحسب وكالة (وفا)، فإن مواجهات اندلعت في منطقة أم ركبة جنوب الخضر بين الشبان وقوات الاحتلال، اثر اقتحام المستوطنين المنطقة، أطلق الجنود خلالها الرصاص وقنابل الغاز والصوت، ما أدى الى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق، عولج جميعهم ميدانيا.