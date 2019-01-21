مقتل أكثر من 100 من أفراد الأمن في هجوم لطالبان بوسط أفغانستان
رام الله - دنيا الوطن
قال مسؤول كبير من وزارة الدفاع: "إن أكثر من مئة من أفراد الأمن الأفغان، قُتلوا عندما هاجم مسلحون من حركة طالبان مجمعاً عسكرياً في إقليم ميدان وردك بوسط أفغانستان يوم الاثنين".
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه: "لدينا معلومات على أن 126 شخصا قتلوا في الانفجار داخل مركز التدريب العسكري"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (رويترز).
من جانبه، قال مسؤول إقليمي أيضا: "إن عدد القتلى أكثر من مئة"، فيما رفض متحدث باسم الحكومة التعليق.
قال مسؤول كبير من وزارة الدفاع: "إن أكثر من مئة من أفراد الأمن الأفغان، قُتلوا عندما هاجم مسلحون من حركة طالبان مجمعاً عسكرياً في إقليم ميدان وردك بوسط أفغانستان يوم الاثنين".
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه: "لدينا معلومات على أن 126 شخصا قتلوا في الانفجار داخل مركز التدريب العسكري"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (رويترز).
من جانبه، قال مسؤول إقليمي أيضا: "إن عدد القتلى أكثر من مئة"، فيما رفض متحدث باسم الحكومة التعليق.
التعليقات