مقتل أكثر من 100 من أفراد الأمن في هجوم لطالبان بوسط أفغانستان

رام الله - دنيا الوطنقال مسؤول كبير من وزارة الدفاع: "إن أكثر من مئة من أفراد الأمن الأفغان، قُتلوا عندما هاجم مسلحون من حركة طالبان مجمعاً عسكرياً في إقليم ميدان وردك بوسط أفغانستان يوم الاثنين".وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه: "لدينا معلومات على أن 126 شخصا قتلوا في الانفجار داخل مركز التدريب العسكري"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (رويترز).من جانبه، قال مسؤول إقليمي أيضا: "إن عدد القتلى أكثر من مئة"، فيما رفض متحدث باسم الحكومة التعليق.