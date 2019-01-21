"إسرائيل" تعفي الوقود القطري لتشغيل كهرباء غزة من الضريبة

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رام الله - دنيا الوطنوافقت اللجنة المالية التابعة للكنيست على طلب الحكومة الإسرائيلية بإعفاء الوقود القطري المخصص لتشغيل محطة توليد الكهرباء في غزة من ضريبة القيمة المُضافة.ووفقًا لموقع صحيفة (معاريف)، فقد أوضح مصدر أمني بأن الهدف من ذلك تشغيل محطة الكهرباء في غزة، والمساهمة في تثبيت وتحقيق الاستقرار الأمني في القطاع.