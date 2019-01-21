اشتية: الرئيس طلب من رئيس لجنة الانتخابات المركزية التوجه لقطاع غزة

أكد محمد اشتية عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، أن الرئيس محمود عباس طلب من حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات المركزية، التوجه الى قطاع غزة، وبدء المشاورات حول الانتخابات.





قال اشتية خلال افتتاح المركز الطبي في الجامعة العربية الأمريكية: "إن الشعب الفلسطيني من حقه اختيار ممثليه من خلال انتخابات حرة ونزيهة لبرلمان دولة فلسطين في كامل أراضي الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".





وأوضح، أن حركة فتح جاهزة لعقد الانتخابات واحترام اختيار الشعب، مؤكدا حرص الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادة الفلسطيني على إجراء الانتخابات والخروج من حالة الانقسام السائدة.





وطالب اشتية إسرائيل باحترام الاتفاقات الموقعة بخصوص الانتخابات وخاصة مدينة القدس والسماح بإجراء الانتخابات كما جرت سابقا في عام 1996 وعام 2006، مبينا ان جهود عقد الانتخابات يرافقها تشكيل حكومة سياسية فصائلية تشمل فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.





وفي السياق، قال اشتية: "إن الانتخابات حق للشعب الفلسطيني ومخرجا من حالة الانقسام في ظل رفض حركة حماس لمنظور حركة فتح للمصالحة ورفضنا لمنظور حركة حماس القائم على التقاسم الوظيفي"، مشددا أن الوقت حان ليقول الشعب كلمته ويختار.





وأكد اشتية أن الانتخابات القادمة ستكون انتخابات لبرلمان دولة فلسطين التي اعترف بها 138 دولة حول العالم وتجسيد هذه الدولة عبر مجموعة مفاصل اقتصادية وسياسية وقانونية وأمنية.



