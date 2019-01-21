عشرات المستوطنين يقتحمون برك سليمان جنوب بيت لحم

رام الله - دنيا الوطناقتحمت مجموعة كبيرة من المستوطنين، اليوم الاثنين، منطقة برك سليمان السياحية جنوب بيت لحم.وأفاد مصدر أمني وشهود عيان في المنطقة، بأن حوالي 100 مستوطن وتحت حماية جنود الاحتلال، اقتحموا منطقة برك سليمان، وتمركزوا عند البركة الأولى، لافتين إلى أن أعدادا أخرى ما زالت تتوافد إلى المنطقة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).يذكر أن منطقة برك سليمان تتعرض كثيرا الى اقتحامات من قبل المستوطنين الذي يقومون بأداء طقوس تلمودية هناك .