الاحتلال يقتحم (المقاصد) لمنع فعالية يحضرها وزيرا الصحة وشؤون القدس





وعلقّت قوات الاحتلال، أمرا منعت بموجبه إقامة الفعالية التي كان من المقرر تنظيمها على مسرح كلية المقاصد الخيرية مقابل مبنى المستشفى في جبل الزيتون بمدينة القدس، بمشاركة وزير الصحة جواد عواد، ووزير شؤون القدس عدنان الحسيني، ومحافظ القدس عدنان غيث، ورئيس الهيئة الاسلامية العليا الشيخ عكرمة صبري، ورئيس جمعية المقاصد الدكتور عرفات الهدمي، ولفيف من الشخصيات، وممثلي المؤسسات.



وتأتي الفعالية تحت رعاية رئيس دولة فلسطين محمود عباس، لمناسبة مرور خمسين عاما "اليوبيل الذهبي" على تأسيس مستشفى المقاصد، ولتدشين عدد من الأقسام الجديدة.



وبحسب وكالة (وفا)، فإن تلك القوات اقتحمت قاعة الاحتفال في كلية مستشفى المقاصد، وطردت جميع الموجودين داخلها، ومنعوا إقامة الحفل، فضلا عن اعتقال عدد من الشبان بعد الاعتداء عليهم.



وأشار إلى أن مراسم تدشين الأقسام الجديدة في المستشفى جرت كما كان مقررا.



رام الله - دنيا الوطناقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ترافقها عناصر من مخابرات وشرطة الاحتلال،، اليوم الاثنين، مستشفى المقاصد في مدينة القدس.