شؤون فلسطينية

توتر في سجن (عوفر) بعد اقتحام قسم 15 ورش الأسرى بالغاز

توتر في سجن (عوفر) بعد اقتحام قسم 15 ورش الأسرى بالغاز
رام الله - دنيا الوطن
اعتدت قوات القمع الإسرائيلية التابعة لإدارة سجون الاحتلال، اليوم الأحد، على الأسرى في قسم (15) في سجن (عوفر)، ورشتهم بالغاز، عقب اقتحامه.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن قوات القمع المسماة (متسادا) اقتحمت فجرا القسم رقم (15)، واعتدت على الأسرى وحطمت مقتنياتهم، ثم قمعت الأسرى في جميع أقسام المعتقل، ما تسبب بحالة من السخط والتوتر في صفوفهم، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

وقالت: "إن هذا الاقتحام يأتي بعيد قيام قوات القمع الإسرائيلية المسماة (درور) مصحوبة بقوات من الشرطة الإسرائيلية أمس اقتحام القسم، وإجراء تفتيشات استفزازية للأسرى، والعبث بمقتنياتهم".

أخبار ذات صلة

&#34;إسرائيل&#34; تعفي الوقود القطري لتشغيل كهرباء غزة من الضريبة

"إسرائيل" تعفي الوقود القطري لتشغيل كهرباء غزة من الضريبة

اشتية: الرئيس طلب من رئيس لجنة الانتخابات المركزية التوجه لقطاع غزة

اشتية: الرئيس طلب من رئيس لجنة الانتخابات المركزية التوجه لقطاع غزة

عشرات المستوطنين يقتحمون برك سليمان جنوب بيت لحم

عشرات المستوطنين يقتحمون برك سليمان جنوب بيت لحم

الاحتلال يقتحم (المقاصد) لمنع فعالية يحضرها وزيرا الصحة وشؤون القدس

الاحتلال يقتحم (المقاصد) لمنع فعالية يحضرها وزيرا الصحة وشؤون القدس

اصابة مواطن برصاص الاحتلال شرقي دير البلح وسط قطاع غزة

اصابة مواطن برصاص الاحتلال شرقي دير البلح وسط قطاع غزة

الاحتلال يجرف نحو 15 دونما ويقتلع 60 شجرة زيتون في بتير

الاحتلال يجرف نحو 15 دونما ويقتلع 60 شجرة زيتون في بتير

الحمد الله: شُهداء فلسطين سيبقون البوصلة الوطنية لتحقيق حلم إقامة الدولة

الحمد الله: شُهداء فلسطين سيبقون البوصلة الوطنية لتحقيق حلم إقامة الدولة

حماية المستهلك تُطالب بعدم إدخال الخضار والفواكه للمناطق الفلسطينية إلا بعد فحصها

حماية المستهلك تُطالب بعدم إدخال الخضار والفواكه للمناطق الفلسطينية إلا بعد فحصها

التعليقات

الدنيا حكايات

الحمد الله يتصدى لاتفاقية باريس

الحمد الله يتصدى لاتفاقية باريس

شؤون فلسطينية

عشرات المستوطنين يقتحمون برك سليمان جنوب بيت لحم

عشرات المستوطنين يقتحمون برك سليمان جنوب بيت لحم

الاحتلال يقتحم (المقاصد) لمنع فعالية يحضرها وزيرا الصحة وشؤون القدس

الاحتلال يقتحم (المقاصد) لمنع فعالية يحضرها وزيرا الصحة وشؤون القدس

اصابة مواطن برصاص الاحتلال شرقي دير البلح وسط قطاع غزة

اصابة مواطن برصاص الاحتلال شرقي دير البلح وسط قطاع غزة

الاحتلال يجرف نحو 15 دونما ويقتلع 60 شجرة زيتون في بتير

الاحتلال يجرف نحو 15 دونما ويقتلع 60 شجرة زيتون في بتير

الحمد الله: شُهداء فلسطين سيبقون البوصلة الوطنية لتحقيق حلم إقامة الدولة

الحمد الله: شُهداء فلسطين سيبقون البوصلة الوطنية لتحقيق حلم إقامة الدولة

توتر واستنفار في سجن عوفر بعد اقتحام قسم (15) ورش الأسرى بالغاز

توتر واستنفار في سجن عوفر بعد اقتحام قسم (15) ورش الأسرى بالغاز

الداخلية تُصدر 94 ألف بطاقة هوية للمواطنين خلال 2018

الداخلية تُصدر 94 ألف بطاقة هوية للمواطنين خلال 2018

جامعة الأقصى تستقبل وفداً من مجموعة الاتصالات الفلسطينية

جامعة الأقصى تستقبل وفداً من مجموعة الاتصالات الفلسطينية

منوعات

إعلامي مصري شهير خلف القضبان بسبب &#34;شاذ&#34;

إعلامي مصري شهير خلف القضبان بسبب "شاذ"

آخرهن ريهام حجاج: فنانات &#34;خطفن&#34; الأزواج و&#34;خربوا&#34; البيوت.. قصص مثيرة

آخرهن ريهام حجاج: فنانات "خطفن" الأزواج و"خربوا" البيوت.. قصص مثيرة

براد بيت يتخطى أنجلينا جولي ويُواعد حسناء من جنوب أفريقيا.. شاهدها

براد بيت يتخطى أنجلينا جولي ويُواعد حسناء من جنوب أفريقيا.. شاهدها

شاهد أحدث ظهور لفاروق الفيشاوي بعد تلقيه علاج السرطان

شاهد أحدث ظهور لفاروق الفيشاوي بعد تلقيه علاج السرطان

بدرية أحمد تُحرج نجمات الخليج المشاركات في تحدي 10 سنوات بتعليق جريء

بدرية أحمد تُحرج نجمات الخليج المشاركات في تحدي 10 سنوات بتعليق جريء

حليمة بولند بـ&#34;روب الحمام&#34;: &#34;في أجمل؟&#34;

حليمة بولند بـ"روب الحمام": "في أجمل؟"

ياسمين عبدالعزيز ترد على احتضان زوجها محمد حلاوة لريهام حجاج بـ&#34;حضن&#34; أيضاً

ياسمين عبدالعزيز ترد على احتضان زوجها محمد حلاوة لريهام حجاج بـ"حضن" أيضاً

زينت فياض ابنة هيفاء وهبي في تحدي الـ 10 سنوات.. وتصدم الجمهور بما كشفته

زينت فياض ابنة هيفاء وهبي في تحدي الـ 10 سنوات.. وتصدم الجمهور بما كشفته

&#34;كوكا&#34;.. أجبرت زوجها على الزواج من أخرى فاختار راقصة معروفة ومات مقتولاً

"كوكا".. أجبرت زوجها على الزواج من أخرى فاختار راقصة معروفة ومات مقتولاً

شاهد: مزاح عنيف بين أحمد السعدني ومي عزالدين في حفل عيد ميلادها

شاهد: مزاح عنيف بين أحمد السعدني ومي عزالدين في حفل عيد ميلادها

عربي

خلال قمة بيروت.. اعترض السودان على جُملة فحُذفت الفقرة كاملة

خلال قمة بيروت.. اعترض السودان على جُملة فحُذفت الفقرة كاملة

وزير لبناني: أمير قطر كسر الحصار

وزير لبناني: أمير قطر كسر الحصار

بعد ثلاثة أشهر من الغياب.. حسن نصر الله يخرج عن صمته

بعد ثلاثة أشهر من الغياب.. حسن نصر الله يخرج عن صمته

رئيس مجلس النواب المصري: أمن الخليج خط أحمر

رئيس مجلس النواب المصري: أمن الخليج خط أحمر