اصابة مواطن برصاص الاحتلال شرقي دير البلح وسط قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأصيب مواطن فلسطيني اليوم الاثنين، برصاص الاحتلال الاسرائيلي، بالقرب من بوابة النمر العسكرية شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.وتشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة، حالة من التوتر الشديد، إثر المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي، في إطار فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار.