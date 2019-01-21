الاحتلال يجرف نحو 15 دونما ويقتلع 60 شجرة زيتون في بتير

رام الله - دنيا الوطنجرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أراضي زراعية في قرية بتير غرب بيت لحم.وقال رئيس بلدية بتير تيسير قطوش: "إن قوة من جيش الاحتلال برفقة جرافات عسكرية، اقتحمت منطقة الخرجة في بتير، وجرفت نحو 15 دونما وسلاسل حجرية، واقتلعت 60 شجرة زيتون"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).وأضاف: "إن هذه الأراضي تعود للمواطنين رائد ورياض أبو حرثية، وأن قوات الاحتلال منعت المواطنين من الاقتراب من الأرض خلال عملية التجريف".