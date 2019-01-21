الاحتلال يجرف نحو 15 دونما ويقتلع 60 شجرة زيتون في بتير
رام الله - دنيا الوطن
جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أراضي زراعية في قرية بتير غرب بيت لحم.
وقال رئيس بلدية بتير تيسير قطوش: "إن قوة من جيش الاحتلال برفقة جرافات عسكرية، اقتحمت منطقة الخرجة في بتير، وجرفت نحو 15 دونما وسلاسل حجرية، واقتلعت 60 شجرة زيتون"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).
وأضاف: "إن هذه الأراضي تعود للمواطنين رائد ورياض أبو حرثية، وأن قوات الاحتلال منعت المواطنين من الاقتراب من الأرض خلال عملية التجريف".
جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أراضي زراعية في قرية بتير غرب بيت لحم.
وقال رئيس بلدية بتير تيسير قطوش: "إن قوة من جيش الاحتلال برفقة جرافات عسكرية، اقتحمت منطقة الخرجة في بتير، وجرفت نحو 15 دونما وسلاسل حجرية، واقتلعت 60 شجرة زيتون"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).
وأضاف: "إن هذه الأراضي تعود للمواطنين رائد ورياض أبو حرثية، وأن قوات الاحتلال منعت المواطنين من الاقتراب من الأرض خلال عملية التجريف".
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