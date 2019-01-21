دولي

عائلة غولدين: حكومة "إسرائيل" تقوي حماس بنقل الأموال القطرية

عائلة غولدين: حكومة "إسرائيل" تقوي حماس بنقل الأموال القطرية
رام الله - دنيا الوطن
انتقدت عائلة الجندي الإسرائيلي هدار غولدين المحتجز لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، موقف الحكومة الإسرائيلية بنقل الأموال القطرية إلى غزة.

وقالت عائلة هدار وفق القناة السابعة: "لقد طورت حكومة إسرائيل أداة جديدة لتقوية حماس في غزة بعد أن تعرضت لانتقادات شديدة بسبب التحويلات النقدية، وتقوم بتحويل الأموال مباشرة بين حكومة إسرائيل وحماس".

وأشارت إلى أن نقل الأموال إلى غزة يأتي بدون مطالبة قطر بتعويضات أساسية لإعادة الجنود الذين تحتجزهم حماس في انتهاك صارخ للقانون الإسرائيلي والقانون الدولي، حسب زعمها.

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