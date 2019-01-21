دولي

غانتس يُطلق حملته الانتخابية على خلفية صور الدمار بغزة

غانتس يُطلق حملته الانتخابية على خلفية صور الدمار بغزة
رام الله - دنيا الوطن
نشر رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق، رئيس حزب (الحصانة لإسرائيل)، بيني غانتس، أربعة مقاطع فيديو على موقع (يوتيوب).

وفي أحد المقاطع، تفاخر غانتس، باغتيال أحمد الجعبري، قائد كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، وقصف الأهداف في قطاع غزة، وقتل 1364 فلسطينيًا، من خلال عرض البيانات على خلفية صور الدمار في غزة، والموسيقى الدرامية.

ويظهر المقطع الأخير رغبة رئيس الأركان الإسرائيلي، في السلام، وينتهي بعبارة "يمكن أن يكون الوضع هنا مختلفًا".

وتكتب (يسرائيل هيوم) إن حزب اليمين الجديد لم يتردد في مهاجمة غانتس، وقال: "بيني غانتس أطلق اليوم حملة تفاخرت "بنجاحاته" العظيمة في عملية "الجرف الصامد"، وبما أننا نتعامل مع مصير القيادة الأمنية لإسرائيل، يجب علينا عرض الحقيقة وهي أن "بيني غانتس كان نائماً في مواجهة أنفاق غزة".

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