الحمد الله: شُهداء فلسطين سيبقون البوصلة الوطنية لتحقيق حلم إقامة الدولة





وتابع الحمد الله: "نناشد الأسرة الدولية بالوفاء بالتزاماتها

تجاه (أونروا)، حتى تبقى هذه المؤسسة قائمة، حتى حل قضية اللاجئين، حسب الشرعية الدولية، وقرار 194 ومبادرة السلام العربية".

















رام الله - دنيا الوطنوضع رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، اليوم الاثنين، نيابة عن الرئيس محمود عباس، إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الثورة الفلسطينية، في بيروت، مؤكداً أن شهداء فلسطين سيبقون البوصلة الوطنية لتحقيق الحلم الفلسطيني، بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.وقال الحمد الله: "من هنا من مخيمات الشتات، نطالب الأمم المتحدة، بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وتوفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا في الضفة وغزة والقدس الشرقية، كما نطالب باسترداد جثامين شهدائنا، نطالب الأسرة الدولية بالضغط على إسرائيل لاسترداد هذه الجثامين".وأضاف رئيس الوزراء: "نقول لإخواننا في الشتات: لن ننساكم، وسنبقى نقدم كافة المطلوب منا لأبناء مخيماتنا في الشتات، وهنا نركز على دور (أونروا) التي يحاول البعض تهميشها وتدميرها،(أونروا) هي الشاهد الحي على معاناة الشعب الفلسطيني منذ عام 48 وحتى الآن".