توتر واستنفار في سجن عوفر بعد اقتحام قسم (15) ورش الأسرى بالغاز

رام الله - دنيا الوطنأفاد تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ظهر الاثنين، أن قوات القمع الإسرائيلية التابعة لإدارة سجون الاحتلال، اقتحمت صباح اليوم، قسم رقم (15) في سجن (عوفر) واعتدت على الأسرى ورشتهم بالغاز.ولفتت الهيئة، إلى أن قوات القمع المسماة (متسادا) اقتحمت فجراً، القسم رقم (15) واعتدت على الأسرى، وحطمت مقتنياتهم، ثم قمعت الأسرى في جميع أقسام المعتقل، ما تسبب بحالة من السخط والتوتر في صفوف الأسرى.وقالت الهيئة: إن هذا الاقتحام، يأتي بعيد قيام قوات القمع الإسرائيلية المسماة (درور) مصحوبة بقوات من الشرطة الإسرائيلية أمس، اقتحام القسم رقم (17) في سجن (عوفر)، وإجراء تفتيشات استفزازية للأسرى، والعبث بمقتنياتهم.