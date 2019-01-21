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خلال قمة بيروت.. اعترض السودان على جُملة فحُذفت الفقرة كاملة

خلال قمة بيروت.. اعترض السودان على جُملة فحُذفت الفقرة كاملة
رام الله - دنيا الوطن
حذفت القمة العربية الاقتصادية في بيروت، من بيانها الختامي أمس فقرة كاملة، بعد اعتراض السودان على جملة واحدة فقط، حول المياه في بند خاص بالاستثمار في القطاع الزراعي.

ونقلت وكالة (الأناضول) عن رئيس وفد السودان، النائب الأول للرئيس السوداني، بكري حسن صالح، قوله عقب صدور بيان القمة الختامي، إنه أبدى ملاحظة على جملة كانت أضيفت إلى فقرة تقدمت بها الخرطوم حول دعوة القطاع الخاص إلى الاستثمار في الأمن الغذائي العربي.

وقال المسؤول السوداني: إن هذه الفقرة، تمت مراجعتها ضمن مسودة البيان أمس الأول مع وزارة الخارجية اللبنانية، وتوافق الطرفان عليها، مضيفاً أن وفد بلاده فوجئ بإضافة جملة جديدة نصها: "مع التأكيد على الالتزامات القانونية الدولية لجمهورية السودان، بما في ذلك في مجال المياه".

ونصت الفقرة بعد الإضافة على أنه "انطلاقا من الحرص على تعزيز الأمن الغذائي العربي، ندعو القطاع الخاص والعربي للاستثمار في المشروعات، التي توفرها مبادرة فخامة رئيس الجمهورية السوداني عمر البشير، للاستثمار الزراعي العربي في السودان، لتحقيق الأمن الغذائي العربي، مع التأكيد على الالتزامات القانونية الدولية لجمهورية السودان، بما في ذلك في مجال المياه، وندعو كذلك الصناديق العربية ومؤسسات التمويل إلى المساهمة في توفير التمويل لإنجاز هذه المشروعات".

ولفت صالح إلى أن "هذه الفقرة تقدمت بها حكومة السودان، لكن الجزء المضاف لم نتقدم به، لذلك نرجو سحب هذا الجزء من الفقرة"، مشيراً كذلك إلى أن "الوفد المصري كان لديه إضافات (لم يحددها)، لكننا تحفظنا عليها".

ونقلت الوكالة التركية عن وزير الخارجية المصري، سامح شكري قوله بهذا الشأن خلال القمة: "لا يمكن أن يؤخذ من بعضه (البيان الختامي) وترك بعضه، والبيان الختامي هو انعكاس حقيقي وصحيح لمجمل القرارات الصادرة عن القمة".

وأضاف: "نرى أن هذه الإشارة العامة (الخاصة بالمياه) لا شيء بها يؤثر على الدعم الذي نوفره لمبادرة الرئيس السوداني عمر البشير، وهي مبادرة مشكورة تدعم الجهود لتحقيق الأمن الغذائي الذي يدعمه السودان".

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