الاحتلال يقتحم "المقاصد" لمنع فعالية يحضرها وزيرا الصحة وشؤون القدس ومحافظها

رام الله - دنيا الوطناقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ترافقها عناصر من الشرطة، اليوم الاثنين، مستشفى المقاصد في مدينة القدس، وعلقّت أمراً منعت بموجبه إقامة الفعالية، التي كان من المقرر تنظيمها على مسرح كلية المقاصد الخيرية، مقابل مبنى المستشفى في جبل الزيتون بمدينة القدس المحتلة، بمشاركة وزير الصحة، جواد عواد، ووزير شؤون القدس، عدنان الحسيني، ومحافظ القدس،عدنان غيث، ولفيف من الشخصيات، وممثلي المؤسسات.وتأتي الفعالية، تحت رعاية رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، لمناسبة مرور خمسين عاماً "اليوبيل الذهبي" على تأسيس مستشفى المقاصد، ولتدشين عدد من الأقسام الجديدة.