دولي

المسلمون في جنوب الفلبين يدلون بأصواتهم لمنحهم حق الحكم الذاتي

المسلمون في جنوب الفلبين يدلون بأصواتهم لمنحهم حق الحكم الذاتي
أقلية مورو المسلمة في الفلبين
رام الله - دنيا الوطن
يدلي المسلمون في جنوب الفلبين بأصواتهم يوم الاثنين، في استفتاء طال انتظاره على منحهم حق الحكم الذاتي.

ويأتي هذا الاستفتاء تتويجا لعملية سلام، لإنهاء عقود من الصراع الانفصالي في منطقة تعاني من الفقر والجريمة والتطرف.

ويسأل الاستفتاء نحو 2.8 مليون شخص في إقليم مينداناو المضطرب هل يؤيدون خطة الانفصاليين والحكومة لإنشاء منطقة تتمتع بحكم ذاتي تحت مسمى بانجسامورو أو "شعب مورو"، وذلك في إشارة إلى الاسم الذي أطلقه المستعمرون الإسبان على سكان المنطقة المسلمين.

ويتوقع بشكل كبير أن تصوت أغلبية صريحة "بنعم" وهو ما سيمنح صلاحيات تنفيذية وتشريعية ومالية للمنطقة التي شهدت مقتل أكثر من 120 ألف شخص خلال الصراع الذي استمر على مدى أربعة عقود وجعلها واحدة من أفقر المناطق في آسيا وعرضة لخطر تسلل الجماعات المتطرفة، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وستستمر الحكومة المركزية في الإشراف على الدفاع والأمن والسياسة الخارجية والنقدية وتعيين سلطة انتقالية تديرها جبهة تحرير مورو الإسلامية التي يتوقع أن تهيمن على المنطقة بعد انتخابات في 2022.

ومن المتوقع أن تعلن النتيجة بحلول يوم الجمعة. 

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