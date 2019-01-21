الداخلية تُصدر 94 ألف بطاقة هوية للمواطنين خلال 2018

سَلَّمتْ (94095 بطاقة هوية خضراء) خلال الفترة الواقعة بين 1/1 إلى 31/12/2018م، بواقع 257 بطاقة هوية يومياً، شملت بطاقة هوية أولى، وبدل بالية، وبدل فاقد، وهويات أولى لطلبة وطالبات المدارس.



ووفقاً للتقارير الصادرة عن مكاتب الأحوال المدنية، سَلَّمتْ داخلية غزة المواطنين خلال العام المنصرم 27 ألفاً و253 بطاقة هوية خضراء لأبناء المحافظة، فيما سَلَّمَ المكتب المركزي للأحوال المدنية في منطقة اليرموك 4441 بطاقة هوية للمواطنين.



وأشارت إلى أن داخلية خانيونس، سَلَّمتْ 19 ألفاً و957 بطاقة هوية لمواطنين، تقدموا بطلبات استخراج هويات أولى أو استبدال هوية بالية أو استخراج هوية بدل فاقد.



فيما سَلَّمتْ داخلية الشمال خلال العام الماضي 15 ألفاً و962 بطاقة هوية للمواطنين في المحافظة، بينما سَلَّمتْ داخلية الوسطى 13 ألفاً و397 بطاقة هوية لأبناء شعبنا في المحافظة، كما سَلَّمتْ داخلية رفح 13 ألفاً و85 بطاقة هوية لمواطنين في المحافظة الجنوبية.



ويتم تسليم الهويات الخضراء لأصحابها في وقتٍ قياسي داخل مكاتب الأحوال المدنية في المحافظات؛ ولا يتعدى إنجاز معاملة بطاقة الهوية ساعات الدوام اليومي، وفي الحالات الإنسانية، يتم فتح مكاتب الداخلية ليلاً، وفي الإجازات الرسمية، لتلبية احتياجات المواطنين.



رام الله - دنيا الوطنأصدرت مكاتب الأحوال المدنية المنتشرة بمحافظات قطاع غزة، أكثر من 94 ألف بطاقة هوية خضراء، وسلمتها للمواطنين خلال ساعات الدوام اليومي للموظفين.وأوضحت تقارير مكاتب الأحوال المدنية، أن دائرة الهويات في مبنى المركزية، وفي مديريات الداخلية الخمسة بالمحافظات