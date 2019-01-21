جامعة الأقصى تستقبل وفداً من مجموعة الاتصالات الفلسطينية

مجموعة مميزة من الخدمات التي يحتاجها سوق الاتصالات الفلسطيني، والتي بدورها تخدم المؤسسات التعليمية.



رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس جامعة الأقصى، د. كمال العبد الشرافي، وفداً من مجموعة الاتصالات الفلسطينية (بالتل)، وذلك بحضور القائم بأعمال رئيس مجلس أمناء الجامعة، م. علي أبو شهلا، ومستشاري رئيس الجامعة، وعدد من أعضاء مجلس الجامعة، ومدير شؤون تكنولوجيا المعلومات بالجامعة.وأكد د. الشرافي على حرص الجامعة على مد جسور التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات الوطنية والخدماتية، التي لابد لها من تقديم واجبها الوطني تجاه أبناء شعبها، مشيراً إلى ضرورة تكاتف الجهود من أجل خدمة هذا الوطن.من ناحيته، أكد م. أبو شهلا، على أهمية تلك الشراكات الوطنية، مشيراً إلى حرص الجامعة على تقديم أفضل الخدمات لموظفيها وطلابها، وأن هذه الخدمات لابد لها من الارتقاء، بما يتناسب والمصلحة العامة.وأعرب مدير عام مجموعة الاتصالات، م. خليل إسليم عن سعادته بتلك العلاقة الاستراتيجية مع الجامعة، مؤكداً أن مجموعة الاتصالات، تواكب التطور التقني الذي تشهده الأسواق العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات، مشيراً إلى الحرص على تقديم