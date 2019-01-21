قريباً.. الرئيس يجتمع بالقيادة لمناقشة المُصالحة ومُستجدات الجهود المصرية



وأوضح رأفت، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الاثنين، أن الاجتماع سيُعقد قريباً، وسيلي اجتماع القيادة الأربعاء المقبل، الذي سيطلع على تقارير اللجان الخاصة بقطع العلاقة مع إسرائيل، ولجنة العلاقة مع الولايات المتحدة، وأيضاً اللجنة الخاصة بالمصالحة الوطنية، وسيطلع على نتائج الجهود المصرية، التي تجددت مؤخراً لإنهاء الانقسام.



وحول الانتخابات، قال: إنه وفق اتفاق العام 2017 فإنه من المفترض، أن تجرى الانتخابات في الضفة وغزة والقدس المحتلة، فيما صيغة الانتخابات العامة، يفترض أن تكون لبرلمان فلسطين.

رام الله - دنيا الوطنكشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صالح رأفت، عن اجتماع قيادي برئاسة الرئيس، وبحضور أعضاء من التنفيذية، وممثلين عن الحكومة؛ لمناقشة آليات تنفيذ قرارات المجلس المركزي.