شؤون فلسطينية

أسرى فلسطين: 4 أحكام بالمؤبد خلال العام 2018

أسرى فلسطين: 4 أحكام بالمؤبد خلال العام 2018
رام الله - دنيا الوطن
أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات، بأن الاحتلال واصل العام الماضي، إصدار أحكام بالسجن المؤبد بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث أصدرت محاكمه الصورية (4) أحكام جديدة بالسجن المؤبد بحق أسرى، اتهمتهم بالمشاركة في عمليات أدت إلى مقتل مستوطنين أو جنود.

وقال الباحث رياض الأشقر، الناطق الإعلامي للمركز، بأن هذه الأحكام الجديدة، رفعت عدد الأسرى المحكومين بالمؤبد في سجون الاحتلال حتى نهاية 2018 إلى (514) من الأسرى، فيما يحدد الاحتلال الحكم المؤبد بالسجن لمدة 99 عاماً (مؤبد عسكري)، على كل من يثبت بأنه نفذ عملية قتل فيها مستوطن أو جندي، وكذلك على المسؤولين عن توجيه العمليات الاستشهادية التي أدت إلى قتل يهود.

وبين الأشقر بأن الأسرى الأربعة الذين صدرت بحقهم أحكام مؤبدة وهم الأسير "محمد يوسف أبوالرب"20 عاماً، من جنين، اعتقل بتاريخ 6/10/2017 خلال كمين للقوات الخاصة بعد اطلاق النار عليه دون اصابته، ووجهت له مخابرات الاحتلال تهمه قتل مستوطن في كفر قاسم داخل الأراضي المحتلة عام 1948، وأصدرت بحقه محكمة اللد العسكرية حكم بالسجن المؤبد، اضافة الى غرامه مالية كبيرة جداً بقيمه 258 ألف شيكل، وقامت بهدم منزل عائلته.

والأسير يوسف خالد كميل (21 عاماً)، من بلدة قباطية في محافظة جنين اعتقل بتاريخ 6/10/2017 خلال كمين للقوات الخاصة، ووجهت له مخابرات الاحتلال تهمه قتل مستوطن، وأصدرت بحقه محكمة اللد العسكرية حكم بالسجن المؤبد، إضافة إلى غرامة مالية كبيرة جداً بقيمه 258 ألف شيكل.

وقامت قوات الاحتلال، بإغلاق غرفتين من منزل عائلة الأسير بعد تكسير واجهة إحدى الغرف، بسكب الباطون داخلهما بالكامل.

كذلك الأسير محمد سامي العزة، (23 عاماً)، من مدينة بيت لحم، اعتقل بتاريخ 21/4/2016، واتهمه الاحتلال بالانتماء لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، والمشاركة مع الشهيد عبد الحميد أبو سرور، بزرع عبوة ناسفة في حافلة للمستوطنين بالقدس في شهر نيسان/ أبريل عام 2016 والتي أدت إلى إصابة 20 مستوطناً بجروح مختلفة، والمشاركة في العديد من العمليات في منطقة بيت لحم منها عمليات إطلاق نار وعمليات تفجير عبوات ناسفة بدوريات الاحتلال، وقد أصدرت محكمة الاحتلال، بحقه حكم بالسجن المؤبد.

والأسير محمد يوسف شناوي، (22 عاماً) من سكان حي الحليصة في حيفا بالداخل المحتل، اعتقل بتاريخ 3/1/2017، وإدانته نيابة الاحتلال بتهمة بإطلاق النار عدة مرات، الأمر الذى أدى لمقتل مستوطن وإصابة آخر بجراح متوسطة في حادثين منفصلين في حيفا على خلفية قومية، وأصدرت بحقه المحكمة المركزية في حيفا حكماً بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 22 عاماً.

واعتبر الأشقر تلك الأحكام بأنها عنصرية، ولا تطبق على المعتقلين اليهود في حال قيامهم بأمر مشابه، وأن الاحتلال يخالف كل قوانين العالم التي تعتبر المؤبد 25 عاماً فقط، وليس حكم بالسجن مدى الحياة، وأنه يبالغ في تلك الأحكام من أجل تطبيق سياسة الردع بحق الفلسطينيين، وتخويفهم من المشاركة في مقاومة الاحتلال. 
 

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