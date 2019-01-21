"مستعربون" يعتقلون نائب أمين سر حركة فتح في العيزرية

اعتقلت عناصر من وحدة المستعربين التابعة لقوات الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، نائب أمين سر حركة فتح ببلدة العيزية جنوب شرق القدس، سامي أبو غالية.



وأفادت مصادر محلية في العيزرية، بأن المستعربين، نصبوا كميناً فجراً على مفترق طريق "وادي النار" بالعيزرية، واعتقلو أبو غالية، قبل أن ينسحبوا من المنطقة.



رام الله - دنيا الوطن