شؤون فلسطينية

"مستعربون" يعتقلون نائب أمين سر حركة فتح في العيزرية

"مستعربون" يعتقلون نائب أمين سر حركة فتح في العيزرية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت عناصر من وحدة المستعربين التابعة لقوات الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، نائب أمين سر حركة فتح ببلدة العيزية جنوب شرق القدس، سامي أبو غالية.

وأفادت مصادر محلية في العيزرية، بأن المستعربين، نصبوا كميناً فجراً على مفترق طريق "وادي النار" بالعيزرية، واعتقلو أبو غالية، قبل أن ينسحبوا من المنطقة.

أخبار ذات صلة

توتر واستنفار في سجن عوفر بعد اقتحام قسم (15) ورش الأسرى بالغاز

توتر واستنفار في سجن عوفر بعد اقتحام قسم (15) ورش الأسرى بالغاز

الاحتلال يقتحم &#34;المقاصد&#34; لمنع فعالية يحضرها وزيرا الصحة وشؤون القدس ومحافظها

الاحتلال يقتحم "المقاصد" لمنع فعالية يحضرها وزيرا الصحة وشؤون القدس ومحافظها

الداخلية تُصدر 94 ألف بطاقة هوية للمواطنين خلال 2018

الداخلية تُصدر 94 ألف بطاقة هوية للمواطنين خلال 2018

جامعة الأقصى تستقبل وفداً من مجموعة الاتصالات الفلسطينية

جامعة الأقصى تستقبل وفداً من مجموعة الاتصالات الفلسطينية

قريباً.. الرئيس يجتمع بالقيادة لمناقشة المُصالحة ومُستجدات الجهود المصرية

قريباً.. الرئيس يجتمع بالقيادة لمناقشة المُصالحة ومُستجدات الجهود المصرية

أسرى فلسطين: 4 أحكام بالمؤبد خلال العام 2018

أسرى فلسطين: 4 أحكام بالمؤبد خلال العام 2018

حماس: إذا تلكأ الاحتلال في تنفيذ تفاهمات التهدئة فلدينا خيارات جاهزة ومؤلمة

حماس: إذا تلكأ الاحتلال في تنفيذ تفاهمات التهدئة فلدينا خيارات جاهزة ومؤلمة

جامعة النجاح الوطنية تبدأ الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2018

جامعة النجاح الوطنية تبدأ الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2018

التعليقات

الدنيا حكايات

الحمد الله يتصدى لاتفاقية باريس

الحمد الله يتصدى لاتفاقية باريس

شؤون فلسطينية

توتر واستنفار في سجن عوفر بعد اقتحام قسم (15) ورش الأسرى بالغاز

توتر واستنفار في سجن عوفر بعد اقتحام قسم (15) ورش الأسرى بالغاز

الداخلية تُصدر 94 ألف بطاقة هوية للمواطنين خلال 2018

الداخلية تُصدر 94 ألف بطاقة هوية للمواطنين خلال 2018

جامعة الأقصى تستقبل وفداً من مجموعة الاتصالات الفلسطينية

جامعة الأقصى تستقبل وفداً من مجموعة الاتصالات الفلسطينية

أسرى فلسطين: 4 أحكام بالمؤبد خلال العام 2018

أسرى فلسطين: 4 أحكام بالمؤبد خلال العام 2018

&#34;مستعربون&#34; يعتقلون نائب أمين سر حركة فتح في العيزرية

"مستعربون" يعتقلون نائب أمين سر حركة فتح في العيزرية

جامعة النجاح الوطنية تبدأ الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2018

جامعة النجاح الوطنية تبدأ الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2018

وزير الحكم المحلي يَطّلع على احتياجات بيرزيت من المشاريع التنموية والتطويرية

وزير الحكم المحلي يَطّلع على احتياجات بيرزيت من المشاريع التنموية والتطويرية

اجتماع فصائلي لوضع خطة لمواحهة اعتداءات الاحتلال في نابلس

اجتماع فصائلي لوضع خطة لمواحهة اعتداءات الاحتلال في نابلس

منوعات

إعلامي مصري شهير خلف القضبان بسبب &#34;شاذ&#34;

إعلامي مصري شهير خلف القضبان بسبب "شاذ"

آخرهن ريهام حجاج: فنانات &#34;خطفن&#34; الأزواج و&#34;خربوا&#34; البيوت.. قصص مثيرة

آخرهن ريهام حجاج: فنانات "خطفن" الأزواج و"خربوا" البيوت.. قصص مثيرة

براد بيت يتخطى أنجلينا جولي ويُواعد حسناء من جنوب أفريقيا.. شاهدها

براد بيت يتخطى أنجلينا جولي ويُواعد حسناء من جنوب أفريقيا.. شاهدها

شاهد أحدث ظهور لفاروق الفيشاوي بعد تلقيه علاج السرطان

شاهد أحدث ظهور لفاروق الفيشاوي بعد تلقيه علاج السرطان

بدرية أحمد تُحرج نجمات الخليج المشاركات في تحدي 10 سنوات بتعليق جريء

بدرية أحمد تُحرج نجمات الخليج المشاركات في تحدي 10 سنوات بتعليق جريء

حليمة بولند بـ&#34;روب الحمام&#34;: &#34;في أجمل؟&#34;

حليمة بولند بـ"روب الحمام": "في أجمل؟"

ياسمين عبدالعزيز ترد على احتضان زوجها محمد حلاوة لريهام حجاج بـ&#34;حضن&#34; أيضاً

ياسمين عبدالعزيز ترد على احتضان زوجها محمد حلاوة لريهام حجاج بـ"حضن" أيضاً

زينت فياض ابنة هيفاء وهبي في تحدي الـ 10 سنوات.. وتصدم الجمهور بما كشفته

زينت فياض ابنة هيفاء وهبي في تحدي الـ 10 سنوات.. وتصدم الجمهور بما كشفته

&#34;كوكا&#34;.. أجبرت زوجها على الزواج من أخرى فاختار راقصة معروفة ومات مقتولاً

"كوكا".. أجبرت زوجها على الزواج من أخرى فاختار راقصة معروفة ومات مقتولاً

شاهد: مزاح عنيف بين أحمد السعدني ومي عزالدين في حفل عيد ميلادها

شاهد: مزاح عنيف بين أحمد السعدني ومي عزالدين في حفل عيد ميلادها

عربي

خلال قمة بيروت.. اعترض السودان على جُملة فحُذفت الفقرة كاملة

خلال قمة بيروت.. اعترض السودان على جُملة فحُذفت الفقرة كاملة

وزير لبناني: أمير قطر كسر الحصار

وزير لبناني: أمير قطر كسر الحصار

بعد ثلاثة أشهر من الغياب.. حسن نصر الله يخرج عن صمته

بعد ثلاثة أشهر من الغياب.. حسن نصر الله يخرج عن صمته

رئيس مجلس النواب المصري: أمن الخليج خط أحمر

رئيس مجلس النواب المصري: أمن الخليج خط أحمر