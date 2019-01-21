جامعة النجاح الوطنية تبدأ الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2018

رام الله - دنيا الوطنبدأ في جامعة النجاح الوطنية، يوم الأحد الموافق 20/1/2019 أول أيام الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2018/2019، وقد توجه الطلبة من مختلف كليات الجامعة إلى مقاعدهم الدراسية، بعد انتهاء الإجازة السنوية للفصل الدراسي، خطته الدراسية، والتي وضعت من قبل عمادة القبول، والتسجيل، والمرشدين، وعمداء الكليات.وأشار الأستاذ الدكتور ماهر النتشة، القائم بأعمال رئيس الجامعة، إلى أننا استطعنا أن ننهي الفصل الدراسي الأول، بتضافر جهود العاملين في القطاعين الأكاديمي والإداري، وبجهود الطلبة أنفسهم.وأوضح د. النتشة، أن الجامعة، اتخذت كافة الإجراءات اللازمة للبدء بالفصل الثاني بصورته المطلوبة، وتمنى للطلبة والعاملين في الجامعة، فصلاً أكاديمياً ناجحاً ومميزاً.