اجتماع فصائلي لوضع خطة لمواحهة اعتداءات الاحتلال في نابلس

قال منسق لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة نابلس، نصر أبو جيش: إن ما جرى في نابلس الليلة الماضية، من اقتحام المستوطنين لمنطقتي "قبر يوسف"، و"تل بلاطة"، وما يسمى بدرج اليهود في البلدة القديمة، يهدف إلى زعزعة النظام السياسي

الفلسطيني.



وأشار أبو جيش في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الاثنين، إلى أنه جرى الحديث ما بين القوى والفصائل بالأمس من أجل وضع خطة للتصدي لاعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على المدينة.

