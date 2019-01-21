اجتماع فصائلي لوضع خطة لمواحهة اعتداءات الاحتلال في نابلس
رام الله - دنيا الوطن
وأشار أبو جيش في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الاثنين، إلى أنه جرى الحديث ما بين القوى والفصائل بالأمس من أجل وضع خطة للتصدي لاعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على المدينة.
قال منسق لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة نابلس، نصر أبو جيش: إن ما جرى في نابلس الليلة الماضية، من اقتحام المستوطنين لمنطقتي "قبر يوسف"، و"تل بلاطة"، وما يسمى بدرج اليهود في البلدة القديمة، يهدف إلى زعزعة النظام السياسي
الفلسطيني.
الفلسطيني.
وأشار أبو جيش في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الاثنين، إلى أنه جرى الحديث ما بين القوى والفصائل بالأمس من أجل وضع خطة للتصدي لاعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على المدينة.
اقتحم مئات المستوطنين، الليلة الماضية، منطقتي "قبر يوسف" وتل بلاطة شرق مدينة نابلس، بحمايةٍ من قوات الاحتلال، بزعم أداء طقوس تلمودية.
وأفاد بأن شاباً، أصيب برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق خلال مواجهات، اندلعت مع قوات الاحتلال، التي اقتحمت المنطقة الشرقية، وأطلقت وابلاً من قنابل الغاز لتأمين الحماية للمستوطنين.
وأضاف بأن قوات الاحتلال، احتجزت مجموعة من الصحفيين ومنعتهم من تغطية الأحداث والمواجهات، التي وقعت شرق نابلس، مشيراً إلى أن الاحتلال اقتحم بلاطة، وصادر مركبة الأسير أمير اشتيه، بعد اعتقال زوجته.
وأفاد بأن شاباً، أصيب برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق خلال مواجهات، اندلعت مع قوات الاحتلال، التي اقتحمت المنطقة الشرقية، وأطلقت وابلاً من قنابل الغاز لتأمين الحماية للمستوطنين.
وأضاف بأن قوات الاحتلال، احتجزت مجموعة من الصحفيين ومنعتهم من تغطية الأحداث والمواجهات، التي وقعت شرق نابلس، مشيراً إلى أن الاحتلال اقتحم بلاطة، وصادر مركبة الأسير أمير اشتيه، بعد اعتقال زوجته.
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